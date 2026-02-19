Іспанія

Форвард Бетіса підтримав Вінісіуса після скандалу в Лізі чемпіонів.

Нападник Бетіса Антоні висловився щодо проблеми расизму у футболі на тлі інциденту в матчі Ліги чемпіонів між Бенфікою та Реалом. Під час тієї зустрічі вінгер мадридців Вінісіус Жуніор заявив про расистську образу з боку гравця суперників.

Бразильський футболіст підкреслив, що тема дискримінації є для нього особистою, адже він неодноразово стикався з її проявами.

"Расизм – дуже небезпечна річ. У мене чорношкіра мати та чорношкірий брат, особисто я відчував наслідки цього на собі.

Якщо ви хочете розкритикувати когось, зробіть це іншим способом. Добре, якщо завгодно, спровокуйте, але не за допомогою расизму", — заявив Антоні.

Нагадаємо, Реал надіслав УЄФА докази расизму з боку Престіанні на адресу Вінісіуса.