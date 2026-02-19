Форвард Бетіса підтримав Вінісіуса після скандалу в Лізі чемпіонів.
Антоні Getty Images
19 лютого 2026, 19:23
Нападник Бетіса Антоні висловився щодо проблеми расизму у футболі на тлі інциденту в матчі Ліги чемпіонів між Бенфікою та Реалом. Під час тієї зустрічі вінгер мадридців Вінісіус Жуніор заявив про расистську образу з боку гравця суперників.
Бразильський футболіст підкреслив, що тема дискримінації є для нього особистою, адже він неодноразово стикався з її проявами.
"Расизм – дуже небезпечна річ. У мене чорношкіра мати та чорношкірий брат, особисто я відчував наслідки цього на собі.
Якщо ви хочете розкритикувати когось, зробіть це іншим способом. Добре, якщо завгодно, спровокуйте, але не за допомогою расизму", — заявив Антоні.
Нагадаємо, Реал надіслав УЄФА докази расизму з боку Престіанні на адресу Вінісіуса.