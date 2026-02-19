Інше

Перший поєдинок завершився внічию — 2:2.

Сьогодні, 18 лютого, юнацька збірна України U-18 на навчально-тренувальних зборах у Римі провела свій другий контрольний матч проти Італії, в якому здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Обидва наставники експерементували зі складами та зробили масу замін порівняно з першим поєдинком, який завершився внічию (2:2).

Єдиний гол у матчі був забитий наприкінці першого тайму, коли українці відібрали м'яч на чужій половині поля та віддали його Кіріллу Сердюку, який увійшов до штрафного майданчика і точно пробив у дальній кут воріт італійців.

Нагадаємо, збір у Римі проходив у рамках підготовки національної команди до першого раунду відбору Євро-2027, де суперниками "синьо-жовтих" будуть Чехія, Фінляндія та Естонія. Міні-турнір пройде з 25 до 31 березня у Фінляндії.

Італія U-18 — Україна U-18 0:1

Гол: Сердюк, 45.

Італія U-18: Даутілья, Мамбуку, Бараллья (Касадеї, 46), Бовіо, Діоп (Маріані, 46), Дотторі (Маккароні, 83), Ло Монако, Рейта (Еспозіто, 57), Фаласка (Фогляро, 57), Костабіле, Балланті (Форте, 46).

Україна U-18: Ткаченко, Мельник (Калюжний, 46), Костюк, Залипка, Кут'я (Милокост, 63), Глют (Зудін, 77), Зубрій (Федоренко, 63), Огороднік (Шерстюк, 77), Балакай (Люсін, 77), Сердюк (Боднар, 63), Джурабаєв (Галій, 90+1).