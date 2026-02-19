Ліга чемпіонів

Погана трава завадила "нерадзуррі" перемогти в Норвегії.

Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу поділився своєю думкою після поразки від норвезького Буде/Глімт (1:3) у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів. Цитує румунського фахівця Sky Sport Italia.

«Команда дуже старалася, мала позитивний настрій протягом усіх 90 хвилин. Ми поплатилися за помилки при контратаках. Команда намагалася, незважаючи на стан поля. Це не виправдання, але я не можу сильно звинувачувати своїх гравців.

Тепер нам потрібно підбити підсумки, після цього матчу ми маємо кілька невеликих проблем. Через три дні гра з Лечче.

Лаутаро? Думаю, ми його втратили, він зазнав травми. Але є проблеми і в інших гравців. Що означає «втратили Лаутаро»? Це означає, що він отримав досить серйозну травму.

Суперник краще звик до цього поля, це виправдання. Все ще можливо, адже в нас ще є другий матч. Ми знали, що вони можуть доставити нам проблеми на контратаках, і тепер ми постараємося домогтися виходу в наступний раунд на Джузеппе Меацца», – сказав Ківу.

Матч-відповідь між Інтером та Буде/Глімт відбудеться 24-го лютого.