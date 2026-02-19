24-річний футболіст оформив покер у ворота Карабаха.
Ентоні Гордон, Getty Images
19 лютого 2026, 18:23
Вінгер Ньюкасла Ентоні Гордон був визнаний найкращим гравцем тижня за підсумками перших стикових матчів плей-оф Ліги чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
24-річний англієць оформив покер у ворота Карабаха (6:1), забивши всі чотири м'ячі у першому таймі.
У боротьбі за нагороду Гордон випередив Патріка Шика (Баєр), Дезіре Дуе (ПСЖ) та Каспера Гега (Буде/Глімт).
Нагадаємо, матчі-відповіді 1/16 фіналу ЛЧ пройдуть 24-25 лютого.
Раніше повідомлялося, що Гордон повторив унікальний рекорд Кейна в Лізі чемпіонів.