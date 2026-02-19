Україна

Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 16 туру української Прем'єр-ліги-2025/26.

Так, матч Динамо Київ — Рух обслуговуватиме Дмитро Панчишин, а за систему V7R відповідатиме Віталій Романов.

Поєдинок Шахтар — Карпати довірили Олександру Афанасьєву, якому із системою VAR допоможе ДМихайло Райда.

УПЛ. 17 тур

20 лютого, п’ятниця

15:30. Верес – СК Полтава. Арбітр – Олександр Омельченко (Слов’янськ). Арбітр ВАА – Олександр Шандор (Львів).

18:00. Динамо – Рух. Арбітр – Дмитро Панчишин (Харків). Арбітр ВАА – Віталій Романов (Дніпро).

21 лютого, субота

13:00. Епіцентр – ЛНЗ. Арбітр – Клим Заброда (Київ). Арбітр ВАА – Роман Блавацький (Львів).

15:30. Металіст 1925 – Кривбас. Арбітр – Микола Балакін (Київська область). Арбітр ВАА – Віктор Копієвський (Кропивницький).

22 лютого, неділя

13:00. Колос – Полісся. Арбітр – Олексій Деревінський (Хмельницький). Арбітр ВАА – Ігор Пасхал (Херсон).

15:30. Шахтар – Карпати. Арбітр – Олександр Афанасьєв (Харків). Арбітр ВАА – Михайло Райда (Закарпатська область).

23 лютого, понеділок

13:00. Олександрія – Оболонь. Арбітр – Володимир Новохатній (Черкаси). Арбітр ВАА – Дмитро Євтухов (Дніпро).

15:30. Кудрівка – Зоря. Арбітр – Максим Козиряцький (Запоріжжя). Арбітр ВАА – Сергій Задіран (Київська область).

Після 16 турів ЛНЗ та Шахтар лідирують в УПЛ, випереджаючи Полісся на п'ять очок. Динамо посідає четверте місце, відстаючи від лідерів на дев'ять балів.