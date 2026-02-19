Кауан Пратес продовжить свою кар'єру у німецькій Бундеслізі.
Кауан Пратес, ФК Боруссія Д
19 лютого 2026, 19:45
Дортмундська Боруссія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із захисником Крузейру Кауаном Пратесом.
Угода з 17-річним бразильцем розрахована до літа 2031 року. При цьому наголошується, що футболіст залишиться у бразильському клубі до літа 2026 року, після чого вирушить до Німеччини.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала сім мільйонів євро, а ще п'ять мільйонів євро прописані у якості можливих бонусів.
Цього сезону Пратес, яким раніше цікавився донецький Шахтар, провів п'ять матчів та забив один гол.