Німеччина

Кауан Пратес продовжить свою кар'єру у німецькій Бундеслізі.

Дортмундська Боруссія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із захисником Крузейру Кауаном Пратесом.

Угода з 17-річним бразильцем розрахована до літа 2031 року. При цьому наголошується, що футболіст залишиться у бразильському клубі до літа 2026 року, після чого вирушить до Німеччини.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала сім мільйонів євро, а ще п'ять мільйонів євро прописані у якості можливих бонусів.

Цього сезону Пратес, яким раніше цікавився донецький Шахтар, провів п'ять матчів та забив один гол.