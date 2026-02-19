Україна

Форвард Роми звернувся до молодих гравців із мотиваційною промовою.

Нападник Роми та національної збірної України Артем Довбик завітав на тренувальний збір юнацької команди України U-18, який проходить у Римі.

Форвард поспілкувався з молодими футболістами та звернувся до них із надихаючими словами, закликавши максимально використати цей період у своїй кар’єрі.

"Час минає дуже швидко, тож насолоджуйтесь цим періодом. Нині найкращий момент, щоб показати Україну на міжнародній арені. Упевнений, у вас все вийде, і незабаром ми побачимось у національній команді", — сказав Довбик.

Навчально-тренувальний збір в Італії є важливою частиною підготовки команди до першого раунду кваліфікації Євро-2027 (U-19). У відборі українці зустрінуться зі збірними Чехії, Фінляндії та Естонії.