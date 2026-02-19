Ліга чемпіонів

Цього вистачило для перемоги над італійцями.

Головний тренер норвезького Буде/Глімт Кʼєтіль Кнутсен прокоментував перемогу своєї команди над міланським Інтером (3:1) в рамках першого матчу плей-офф Ліги чемпіонів. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

«Думаю, нам трохи пощастило у цьому матчі. Ми зіграли ефективно, але сама якість гри – посередня. Це добрий результат, але посередня гра.

Матч-відповідь – це нова історія. Думаю, ми не можемо просто оборонятися низько та сподіватися на контратаки – нам треба атакувати.

Нам також потрібно використовувати середній та високий блоки, добре оборонятися та, сподіваюся, створювати контратаки. Але це буде складна гра», – сказав Кнутсен.

Матч-відповідь між Інтером та Буде/Глімт відбудеться 24-го лютого.