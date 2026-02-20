Бразильський нападник вважає, що звільнений у січні португальський фахівець заклав фундамент для нинішніх успіхів команди під керівництвом Карріка.
Рубен Аморім, Getty Images
20 лютого 2026, 12:10
Нападник Манчестер Юнайтед Матеус Кунья публічно підтримав колишнього головного тренера команди Рубена Аморіма.
Незважаючи на те, що португальського наставника було звільнено в січні 2026 року через серію невдач та конфлікт із керівництвом, Кунья переконаний, що Аморім відіграв ключову роль у нинішній безпрограшній серії команди під керівництвом Майкла Карріка.
В інтерв'ю бразильський форвард відзначив масштабну роботу свого колишнього тренера над оновленням складу. Саме за ініціативи Аморіма клуб провів активну трансферну кампанію, підписавши низку новачків, серед яких і сам Кунья.
"Багато нових гравців прийшли сюди саме завдяки йому. Тому я вважаю, що в тому успіху, який ми маємо зараз, є велика його частка. Він неймовірна людина", — підкреслив футболіст, відповідаючи на питання про внесок португальця.
Кунья також прокоментував головну тему, яка супроводжувала роботу Аморіма на Олд Траффорд — його нібито надмірну одержимість тактичною схемою 3-4-2-1. Нападник дав зрозуміти, що критика на адресу екснаставника є перебільшеною, адже він виконав величезний обсяг роботи, зокрема з очищення складу від проблемних гравців, чим значно полегшив завдання своїм наступникам.
Після приходу Майкла Карріка Манчестер Юнайтед суттєво додав у грі, змінив тактичний підхід та повернувся до перемог в англійській Прем'єр-лізі. Проте, як наголошує Матеус Кунья, цей стрімкий прогрес і позитивна енергія в роздягальні були б неможливими без того фундаменту, який Аморім встиг закласти за свій короткий період перебування в Манчестері.