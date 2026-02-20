Англія

Бразильський нападник вважає, що звільнений у січні португальський фахівець заклав фундамент для нинішніх успіхів команди під керівництвом Карріка.

Нападник Манчестер Юнайтед Матеус Кунья публічно підтримав колишнього головного тренера команди Рубена Аморіма.

Незважаючи на те, що португальського наставника було звільнено в січні 2026 року через серію невдач та конфлікт із керівництвом, Кунья переконаний, що Аморім відіграв ключову роль у нинішній безпрограшній серії команди під керівництвом Майкла Карріка.

В інтерв'ю бразильський форвард відзначив масштабну роботу свого колишнього тренера над оновленням складу. Саме за ініціативи Аморіма клуб провів активну трансферну кампанію, підписавши низку новачків, серед яких і сам Кунья.

"Багато нових гравців прийшли сюди саме завдяки йому. Тому я вважаю, що в тому успіху, який ми маємо зараз, є велика його частка. Він неймовірна людина", — підкреслив футболіст, відповідаючи на питання про внесок португальця.

Кунья також прокоментував головну тему, яка супроводжувала роботу Аморіма на Олд Траффорд — його нібито надмірну одержимість тактичною схемою 3-4-2-1. Нападник дав зрозуміти, що критика на адресу екснаставника є перебільшеною, адже він виконав величезний обсяг роботи, зокрема з очищення складу від проблемних гравців, чим значно полегшив завдання своїм наступникам.

Після приходу Майкла Карріка Манчестер Юнайтед суттєво додав у грі, змінив тактичний підхід та повернувся до перемог в англійській Прем'єр-лізі. Проте, як наголошує Матеус Кунья, цей стрімкий прогрес і позитивна енергія в роздягальні були б неможливими без того фундаменту, який Аморім встиг закласти за свій короткий період перебування в Манчестері.