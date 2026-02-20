Англія

Аргентинський фахівець може знову повернутися до Англії.

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно найближчим літом може знову очолити Тоттенгем. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 53-річний аргентинець висловив свою готовність повернутися до АПЛ та очолити "шпор", яких він тренував з 2014 по 2019 рік. Переговори між сторонами продовжуються.

Також наголошується, що лондонський клуб має ще одного кандидата, а саме колишнього наставника Шахтаря Роберта Де Дзербі, який хоче повернутися в АПЛ, де вже тренував Брайтон.

Нагадаємо, нещодавно Тоттенгем відправив у відставку Томаса Франка, якого до кінця сезону замінив Ігор Тудор.

Після 26 турів Тоттенгем набрав 29 очок і посідає 16 місце в АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем ризикує втратити десятки мільйонів через провальний сезон.