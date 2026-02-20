Англія

44-річний фахівець, який вражаюче розпочав свою роботу на чолі червоних дияволів, поділився деталями того, як отримав новину про свою нову посаду після звільнення Аморіма.

Новий очільник Манчестер Юнайтед Майкл Каррік продовжує дивувати вболівальників не лише блискучими результатами команди, а й своєю фірмовою холоднокровністю. Нещодавно фахівець розкрив подробиці того, як саме він дізнався, що стане наступним тренером манкуніанців.

Після звільнення Рубена Аморіма керівництво клубу вирішило довірити команду колишньому півзахиснику МЮ до кінця сезону 2025/26. За словами екснаставника Мідлсбро, новина про довгоочікуване призначення не змусила його втратити контроль над емоціями.

"Я не кричав від радості на трасі", — з притаманним йому спокоєм та гумором зазначив Каррік, описуючи свою реакцію на пропозицію очолити рідний клуб.

Такий зважений підхід цілком відповідає характеру Майкла, який завжди вирізнявся розсудливістю та стриманістю як на футбольному полі, так і на тренерському містку. Попри відсутність бурхливих святкувань, робота нового тренера говорить сама за себе.

Його повернення на Олд Траффорд стало поворотним моментом для команди у цьому сезоні. Під керівництвом Карріка Манчестер Юнайтед видав неймовірну серію результатів, перегравши таких грандів, як Манчестер Сіті, Арсенал та Тоттенгем.

Ці успіхи дозволили манкуніанцям піднятися у топ-4 Прем'єр-ліги та повернутися до зони Ліги чемпіонів, а сам фахівець був визнаний найкращим тренером АПЛ за підсумками січня. Наразі Каррік зосереджений виключно на розвитку команди та продовжує впроваджувати свій тактичний малюнок гри.

Керівництво Юнайтед не поспішає ухвалювати остаточне рішення щодо довгострокового контракту, проте якщо команда продовжить демонструвати такі ж стабільні результати, Майкл стане головним фаворитом на повноцінне затвердження на посаді.