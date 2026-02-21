Іспанія

Іспанець незадоволений роботою суддів.

Воротар каталонської Барселони Жоан Гарсія висловився про роботу арбітрів. Його слова наводить іспанська Marca.

«Я не мушу оцінювати арбітрів. Останнім часом було кілька спірних рішень, які нам не сподобалися. Але ми, гравці, не маємо витрачати на це час. Це марна витрата енергії на те, що ми не можемо контролювати. Ми повинні дотримуватись нашого плану на гру і намагатися грати ще краще.

Іноді виникають сумніви щодо того, коли варто звертатися до ВАР, а коли ні, коли ВАР може втрутитися, а коли ні. Але ми не можемо гаяти час, і кожен має подумати, в чому він може покращити свою роботу. У кожній області потрібно продовжувати вдосконалюватися, рости та розвиватися.

Правила існують, але є багато незрозумілих областей, які залежать від індивідуального трактування. Ось у чому може допомогти ВАР: він дозволяє судді спокійно переглянути епізод на екрані, побачити, що сталося насправді, а не просто реагувати на швидкі дії. Те, що ми слухаємо щороку, зрозуміло, але завжди трапляються ситуації, які можна інтерпретувати по-різному.

Пенальті для Реала? Ми не повинні витрачати енергію на таке. Ні коли це відбувається з нами, ні коли це відбувається з іншими командами, ми не маємо до цього відношення. Недобре витрачати на це стільки енергії», – сказав Гарсія.