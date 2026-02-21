Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Металіст 1925 — Кривбас 0:0

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Салюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев (Литвиненко, 72), Калюжний, Аревало (Баптістелла, 72) — Антюх, Мба (Ітодо, 61), Забергджа (І. Когут, 61).

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Дібанго — Задерака, Араухо, Я. Шевченко — Лін, Парако (Боднар, 77), Мендоза.

Попередження: Мба, Антюх, Калюжний — Араухо, Шевченко   