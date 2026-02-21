Команда Віталія Пономарьова почала другу частину сезону УПЛ з упевненої перемоги.
Епіцентр — ЛНЗ, фото УПЛ
21 лютого 2026, 15:06
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Епіцентр — ЛНЗ 0:2
Голи: Ассінор, 41, 50
Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Григоращук (Кристін, 61), Кош, Олівейра — Себеріо, Запорожець (Ковалець, 61) — Рохас (Маткевич, 66), Миронюк, Сіфуентес — Сидун (Супряга, 61).
ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Муравський, Дідик — Рябов, Пастух — Яшарі (Нонікашвілі, 22), Кузик — Твердохліб (Кравчук, 68), Ассінор (Микитишин, 80).
Попередження: Олівейра — Кузик, Твердохліб