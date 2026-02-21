Італія

"Зебри" в кризі.

Головний тренер туринського Ювентуса Лучано Спаллетті висловився про важку поразку від Галатасарая (2:5) у Лізі чемпіонів напередодні матчу з Комо у чемпіонаті Італії.

«Ми усвідомлюємо останні результати, і тепер нам потрібно вирішити, що з ними робити і як реагувати: саме розуміння сили команди покаже, як все обернеться. Нам необхідно правильно та об'єктивно проаналізувати ситуацію, використовуючи цей біль як трамплін для подальшого підйому.

Не треба дозволяти себе видалити за десять хвилин — на жаль, так і є. Ми хочемо, щоб нас судили у матчах 11 на 11. Є моменти, коли треба думати краще, не дозволяти втягнути себе в хаос. Потрібно зберігати ясну голову, щоб ухвалювати рішення. У грі з Галатасараєм ми надто піддавалися емоціям і не зуміли приховати деякі наші сумніви щодо прийняття рішень», — заявив Спаллетті.

Матч між Ювентусом та Комо відбудеться сьогодні, о 16:00 за київським часом.