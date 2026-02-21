Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 21 лютого 2026 року.

ЛНЗ у матчі 17 туру української Прем'єр-ліги у гостях впевнено обіграв Епіцентр (2:0).

Команда Віталія Пономарьова відкрила рахунок наприкінці першого тайму, коли на 41 хвилині Марк Ассінор точно пробив з гострого кута з меж штрафного майданчика господарів поля.

Потім на старті другого тайму Ассінор скористався передачею Єгора Твердохліба та оформив дубль, подвоївши перевагу гостей після грубої помилки з боку підопічних Сергія Нагорняка.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Епіцентр — ЛНЗ у рамках 17-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Епіцентр — ЛНЗ 0:2

Голи: Ассінор, 41, 50.

Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Григоращук (Кристін, 61), Кош, Олівейра — Себеріо, Запорожець (Ковалець, 61) — Рохас (Маткевич, 66), Миронюк, Сіфуентес — Сидун (Супряга, 61).

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Муравський, Дідик — Рябов, Пастух — Яшарі (Нонікашвілі, 22), Кузик — Твердохліб (Кравчук, 68), Ассінор (Микитишин, 80).

Попередження: Олівейра — Кузик.