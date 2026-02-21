Головний тренер лондонського Тоттенгема Ігор Тудор висловився про боротьбу за виживання. Цитує хорватського фахівця офіційний сайт клубу.

«Не має значення, думаю я про це чи ні. Щоб було зрозуміліше, боротьба за кожну позицію – за виліт, за перше місце, за кваліфікацію в єврокубки – для мене важливим є те, чого ти досягаєш цього тижня. 

Нічого не дасть, якщо ти почнеш думати про виліт або боротьбу за виживання. Всі ці цілі – вони далекі. Я ніколи не надаю їм значення. Я ніколи не говорю про результати. Я ніколи не говорю про те, чого нам потрібно досягти в кінці сезону. Я в це не вірю. 

Я вірю у сьогоднішнє тренування. Це все, про що я хочу, щоб гравці думали. Я твердо наполягаю на тому, що нам потрібно робити на тренуванні, після розмови я спілкуюся з кожним окремо, даю конкретні поради, все, що я маю, – любов, підтримка, правильні поради, так що вся справа в цьому. Наше місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги – це наслідки цього», — заявив Тудор.

Свій дебютний матч на чолі Тоттенгема Ігор Тудор проведе проти Арсеналу 22 лютого, о 18:30 за київським часом.