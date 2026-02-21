Італія

На нас чекає дебют хорватського тренера на чолі "шпор".

Головний тренер лондонського Тоттенгема Ігор Тудор висловився про боротьбу за виживання. Цитує хорватського фахівця офіційний сайт клубу.

«Не має значення, думаю я про це чи ні. Щоб було зрозуміліше, боротьба за кожну позицію – за виліт, за перше місце, за кваліфікацію в єврокубки – для мене важливим є те, чого ти досягаєш цього тижня.

Нічого не дасть, якщо ти почнеш думати про виліт або боротьбу за виживання. Всі ці цілі – вони далекі. Я ніколи не надаю їм значення. Я ніколи не говорю про результати. Я ніколи не говорю про те, чого нам потрібно досягти в кінці сезону. Я в це не вірю.

Я вірю у сьогоднішнє тренування. Це все, про що я хочу, щоб гравці думали. Я твердо наполягаю на тому, що нам потрібно робити на тренуванні, після розмови я спілкуюся з кожним окремо, даю конкретні поради, все, що я маю, – любов, підтримка, правильні поради, так що вся справа в цьому. Наше місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги – це наслідки цього», — заявив Тудор.

Свій дебютний матч на чолі Тоттенгема Ігор Тудор проведе проти Арсеналу 22 лютого, о 18:30 за київським часом.