На нас чекає дебют хорватського тренера на чолі "шпор".
Ігор Тудор, Getty Images
21 лютого 2026, 17:22
Головний тренер лондонського Тоттенгема Ігор Тудор висловився про боротьбу за виживання. Цитує хорватського фахівця офіційний сайт клубу.
«Не має значення, думаю я про це чи ні. Щоб було зрозуміліше, боротьба за кожну позицію – за виліт, за перше місце, за кваліфікацію в єврокубки – для мене важливим є те, чого ти досягаєш цього тижня.
Нічого не дасть, якщо ти почнеш думати про виліт або боротьбу за виживання. Всі ці цілі – вони далекі. Я ніколи не надаю їм значення. Я ніколи не говорю про результати. Я ніколи не говорю про те, чого нам потрібно досягти в кінці сезону. Я в це не вірю.
Я вірю у сьогоднішнє тренування. Це все, про що я хочу, щоб гравці думали. Я твердо наполягаю на тому, що нам потрібно робити на тренуванні, після розмови я спілкуюся з кожним окремо, даю конкретні поради, все, що я маю, – любов, підтримка, правильні поради, так що вся справа в цьому. Наше місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги – це наслідки цього», — заявив Тудор.
Свій дебютний матч на чолі Тоттенгема Ігор Тудор проведе проти Арсеналу 22 лютого, о 18:30 за київським часом.