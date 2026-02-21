Іспанія

41-річний хавбек Ов’єдо став другим найстаршим автором асисту в історії Прімери за останні 25 років.

Санті Касорла продовжує дивувати футбольну Іспанію. У матчі 25-го туру Ла Ліги проти Реала Сосьєдад, який завершився результативною нічиєю 3:3, досвідчений півзахисник Ов’єдо відзначився гольовою передачею в компенсований час — на 90+2-й хвилині.

Цей асист дозволив 41-річному футболісту увійти до історії чемпіонату. На момент гри Касорлі було 41 рік і 70 днів, що зробило його другим найстаршим гравцем у XXI столітті, який віддав результативну передачу в Прімері. Старшим у цьому списку залишається лише легендарний Хоакін, відомий виступами за Бетіс.

Для Касорли це особливий період кар’єри, адже він є вихованцем Ов’єдо та нині захищає кольори рідного клубу. У поточному сезоні півзахисник провів 15 матчів і записав на свій рахунок одну гольову передачу.