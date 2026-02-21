Німеччина

Фабіу Сілва забив рятівний гол на 90+5-й хвилині — 2:2.

У 23-му турі Бундесліги РБ Лейпциг та Боруссія Дортмунд подарували вболівальникам драматичну розв’язку. Поєдинок на Ред Булл Арені завершився бойовою нічиєю 2:2.

Господарі впевнено провели перший тайм і зробили серйозну заявку на перемогу. Крістоф Баумгартнер двічі відзначився — на 20-й та 39-й хвилинах, забезпечивши Лейпцигу комфортну перевагу до перерви.

Після відпочинку дортмундці активізувалися і швидко скоротили відставання — на 50-й хвилині м’яч у власні ворота зрізав Ромуло. Гості тиснули до останніх хвилин і були винагороджені за наполегливість: у компенсований час Фабіу Сілва зрівняв рахунок.

Фінальний свисток одразу після гола зафіксував нічию — 2:2, яка більше схожа на перемогу для Боруссії.

РБ Лейпциг – Боруссія Дортмунд – 2:2

Голи: Баумгартнер, 20, 39 – Ромуло, 50 (автогол), Сілва, 90+5