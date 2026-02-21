Італія

Міланці здобули перемогу над одним із аутсайдерів ліги.

Лідер чемпіонату Італії Інтер провів матч проти одного із аутсайдерів — Лечче.

До 75-ї хвилини Лечче тримався, але не витримав тиску гранда. Але голи Мхітаряна та Аканджі допомогли команді Ківу взяти три очки.

Тепер міланці очолюють турнірну таблицю з десятиочковим відривом від Мілана, у якого гра в запасі. Лечче зберігає відрив три очки від зони вильоту, але Фіорентина може зрівнятись за набраними балами, якщо післязавтра переможе Пізу.

Лечче — Інтер 0:2

Голи: Мхітарян, 75, Аканджі, 82

Лечче: Фальконе, Вейга, Габріель, Гашпар (Зіберт 4), Галло, Рамадані, Л. Кулібалі (Штулич 83), Гандельман (Нгом 60), П'єротті (Ндрі 83), Хеддіра, Соттіл (Банда 60)

Інтер: Зоммер, Біссек, Де Фрай (Аканджі 60), А. Бастоні (Аугусто 88), Енріке (Діуф 69), Зелінські, Фраттезі, Сучич (Мхітарян 60), Дімарко, М. Тюрам (Бонні 69), Ф. Еспозіто

Попередження: Габріель 17 — Де Фрай 10, А. Бастоні 88