Італія

Чергова поразка "зебр".

Головний тренер туринського Ювентуса Лучано Спаллетті висловився після поразки від Комо (0:2) в рамках 26-го туру італійської Серії А. Його слова наводить DAZN.

«Вся справа у вірі в себе. Ми зуміли здобути віру у свій потенціал, але коли впевненість йде... Я бачив такі неточні паси, яких мої футболісти просто ніколи не роблять. Вони почуваються у пастці.

Наші суперники зараз – це ми. Якщо ми розберемося з деякими питаннями у психологічному та технічному плані, то зможемо проявити себе. Але якщо такий наш рівень, то ми програватимемо і не зможемо претендувати на якийсь результат», – сказав Спаллетті.

Зазначимо, що Ювентус не може перемогти у пʼяти останніх матчах в усіх турнірах.