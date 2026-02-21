Іспанія

Каталонці хочуть зберегти українського вінгера та Арнау Мартінеса, попри чинні контракти до 2027 року/

Жирона розпочала процес перемовин щодо продовження співпраці з Віктором Циганковим. Керівництво каталонського клубу зацікавлене у довгостроковому збереженні одного з ключових виконавців команди.

За даними іспанських ЗМІ, новий контракт також планують запропонувати правому захиснику Арнау Мартінесу. Обидва футболісти мають чинні угоди до літа 2027 року, однак у клубі прагнуть заздалегідь убезпечити себе від можливого інтересу з боку інших команд.

У поточному сезоні Циганков провів 20 матчів у всіх турнірах, відзначившись п’ятьма голами та двома результативними передачами.

Водночас навколо клубу тривають розмови про майбутнє головного тренера Мічела, чия угода завершується після сезону-2025/26. Проте в питанні ключових гравців керівництво налаштоване діяти на випередження.