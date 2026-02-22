Німеччина

Канадець отримав травму у матчі проти Айнтрахта.

Захисник Баварії Альфонсо Девіс не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах через травму. Про це повідомляє Bild.

25-річний канадець зазнав пошкодження в минулому матчі Бундесліги проти Айнтрахта (3:2) і був змушений залишити поле на 50 хвилині.

За інформацією джерела, у футболіста виявили пошкодження задньої поверхні стегна, через що він пропустить близько трьох тижнів.

Таким чином Альфонсо пропустить поєдинок проти Боруссії Д у чемпіонаті, а також ризикує пропустити перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який заплановано на 10-11 березня.

Нинішнього сезону Девіс провів 12 матчів, у яких віддав одну гольову передачу.

Після 23 турів Баварія лідирує до Бундесліги, випереджаючи Боруссію Д на вісім очок.