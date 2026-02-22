Команда Руслана Ротаня домінувала на чужому полі.
Колос — Полісся, фото УПЛ
22 лютого 2026, 15:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Колос — Полісся 0:2
Голи: Гуцуляк, 25, Краснопір, 68
Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, О. Демченко, Денисенко (Тахірі, 74) — Кане (Алефіренко, 63), Климчук (Безручук 82), Салабай (Гусол, 82).
Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський (Майсурадзе, 88) — Емерллаху (Брагару, 65), Бабенко (Краснічі, 81), Андрієвський — Гуцуляк, Гайдучик (Краснопір, 65), Назаренко (Шепелєв, 88).
Попередження: Салабай — Чоботенко, Волинець
На 89-й хвилині був вилучений Сергій Чоботенко (Полісся) (друге попередження).