Італія

Підопічні Де Россі не залишили жодних шансів супернику.

Дженоа з Маліновським у складі розгромила Торіно (3:0)

Ще до завершення першого тайму було вирішено питання щодо переможця гри. На 21-й хвилині Нортон-Кафф вивів грифонів вперед. Англійський захисник опинився першим на добиванні та потужним ударом відправив мʼяч у сітку.

Наприкінці першої 45-хвилинки господарі подвоїли перевагу. Розкішний сольний прохід вдався Бальданці: він пройшов із центру поля та пробив. Воротар парирував постріл, але на добиванні знову був першим гравець Дженоа — цього разу відзначився Екубан.

У доданий час першого тайму гості, які й так мали обмаль моментів, залишилися в меншості: Ількхан прямою ногою в центрі поля зарядив Коломбо в гомілку.

У другому таймі червоно-сині впевнено контролювали гру, а під завісу матчу довели справу до розгрому. Жуніор впевнено реалізував вихід віч-на-віч.

У підсумку Дженоа громить Торіно 3:0 та обходить туринців у турнірній таблиці, піднімаючись на 14-ту сходинку. Обидві команди мають по 27 пунктів, але генуезці випереджають биків за результатами очних зустрічей. Руслан Маліновський відіграв майже весь матч та отримав оцінку 7,0.

Дженоа — Торіно 3:0

Голи: Нортон-Каффі, 21, Екубан, 40, Мессіас, 83

Дженоа: Бейлов — Маркандаллі, Естігор, Васкес, Маліновський (Онана, 85), Френдруп, Еллертссон — Бальданці (Аморім, 65) — Коломбо (Ехатор, 65), Екубан (Мессіас, 65)

Торіно: Палеарі — Коко, Маріпан (Ісмайлі, 46), Ебосс (Праті, 46) — Лазаро, Влашич, Ільхан, Гінейтіс, Обрадор (Педерсен, 83) — Сімеоне (Нджиє, 68), Куленович (Сапата, 60)

Попередження: Сімеоне

Вилучення: Ільхан, 45+2