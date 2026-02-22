Інше

Форвард продовжує свою результативну серію

Український нападник польської Арки Назарій Русин знову порадував уболівальників результативною дією. У домашньому поєдинку 22-го туру Екстракляси проти Катовіце 27-річний форвард став однією з ключових фігур на полі, забивши важливий м'яч для своєї команди.

На 44-й хвилині, безпосередньо перед свистком на перерву, Русин холоднокровно реалізував свій момент та вивів Арку вперед. Цей гол у роздягальню забезпечив команді з Гдині потужну психологічну перевагу перед другим таймом. Це вже 2-й гол форварда в останніх 3-х матчах.

Загалом у поточному сезоні на його рахунку 3 забиті м'ячі у 16-ти зіграних поєдинках. Українець продовжує стабільно відпрацьовувати в атаці, демонструючи високий рівень реалізації та неабияке гольове відчуття.