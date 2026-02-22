Україна

Мейрелліш очолить атаку Шахтаря в матчі проти Карпат

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та львівські Карпати.

Лука Мейрелліш, фото ФК Шахтар Донецьк