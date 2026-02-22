Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та львівські Карпати.
Лука Мейрелліш, фото ФК Шахтар Донецьк
22 лютого 2026, 14:29
Донецький Шахтар та львівські Карпати зіграють на Арені Львів у сімнадцятому турі української Прем'єр-ліги.
Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Назарина, Марлон Гомес — Педріньйо да Сілва, Мейрелліш, Егіналду.
Запасні: Фесюн, Траоре, Марлон Сантос, Криськів, Швед, Ізакі, Азарові, Грам, Конопля, Очеретько, Аліссон, Лукас.
Карпати: Домчак — Сич, Педрозу, Бабогло, Лях — Чачуа, Едсон, Федор — Стеніо, Фаал, Костенко.
Запасні: Мисак, Кліщук, Холод, Мірошніченко, Сапуга, Ерікі, Шах, Бруніньйо, Вітор, Чебер, Квасниця, Карабін.
Гра Шахтар — Карпати почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.