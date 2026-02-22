Італія

"Нерадзуррі" в Серії А демонструють стабільно високий рівень гри.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі висловився напередодні матчу з Пармою в рамках 26-го туру чемпіонату Італії. Його слова наводить DAZN.

«Чемпіонат ще довгий, і ми маємо виконати свій обов'язок. Мене засмучує те, що мене не буде на лаві запасних, я не коментуватиму це, і ми перейдемо до іншого. На нас чекає важке випробування проти Парми.

Інтер — дуже сильна команда. Набираючи в середньому 2 очки за гру, вони дістануться 90 очок, хоча я думаю, що вони наберуть навіть більше.

Щоб дійти до 90, нам потрібно виграти 12 із 13 матчів. Якщо Інтер програє, і ми не зможемо скористатися їхніми помилками, тоді вина буде на нас, але прямо зараз Інтер – явний фаворит ліги», – заявив Аллегрі.

Мілан йде на 2-му місці в Серії А з 54 очками після 25 зіграних матчів. В свою чергу Інтер набрав 64 очки після 26 матчів та лідирує у турнірній таблиці.