Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу висловився після перемоги над Лечче (2:0) в матчі 26-го туру італійської Серії А. Цитує румунського фахівця DAZN.

«Ми хотіли максимально використовувати стандарти, сьогодні їх у нас було багато, і шкода, що у першому таймі ми виконували їх не найкращим чином.

У нас є гравці, які вміють відкриватися у вільні зони, але перш за все – приголомшлива ліва нога у Феде Дімарко, який знає, як доставити м'яч у штрафний майданчик суперника.

Свист на адресу Бастоні за симуляцію з Ювентусом? Для мене цю історію закінчено. Я ціную професіоналізм цього захисника та людини: він зрозумів свою помилку, вибачився за те, що сталося, і чудово усвідомлює, що команда – на першому місці. Для мене питання закрите», – сказав Ківу.

Інтер лідирує в чемпіонаті Італії, випереджаючи другий Мілан на десять очок, але у команди Аллегрі одна гра в запасі (проти Парми).