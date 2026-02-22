Іспанія

Поєдинок Ліги чемпіонів може стати вирішальним для 43-річного наставника мадридців.

Позиції головного тренера мадридського Реала Альваро Арбелоа похитнулися після поразки від Осасуни у 25-му турі Ла Ліги з рахунком 1:2. За інформацією іспанських ЗМІ, матч-відповідь проти Бенфіки у плей-оф Ліги чемпіонів, який відбудеться 25 лютого, може визначити подальшу долю фахівця.

Повідомляється, що частина гравців команди починає сумніватися у вибраному напрямку розвитку, а керівництво клубу не до кінця розуміє тактичні рішення наставника. Зокрема, у босів вершкових викликають питання тренерські перестановки під час матчів та спроби, як зазначається, надто орієнтуватися на побажання футболістів.

У клубі сподіваються, що Арбелоа зможе виправити ситуацію та поборотися за трофей, що дозволило б зберегти співпрацю. Водночас не виключається варіант дострокового розірвання контракту у разі невдалого результату в протистоянні з португальським грандом.

При цьому керівництво Реала не зацікавлене у зміні тренера посеред сезону, адже наразі не має очевидної кандидатури на заміну. До того ж у клубі вважають лютий занадто раннім періодом для призначення вже третього наставника за кампанію.