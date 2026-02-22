Перша перемога Палладіно над командами Конте.
Getty images
22 лютого 2026, 18:20
Аталанта в рамках 26-го туру італійської Серії А на Гевісс Стедіум приймала чинного чемпіона Італії Наполі.
Рахунок у матчі відкрив захисник гостей Сем Бекема на 18-й хвилині. У другому таймі на 61-й хвилині півзахисник Аталанти Маріо Пашалич зрівняв рахунок, а вже ближче до завершення гри Лазар Самарджич приніс вольову перемогу господарям.
На даний момент Наполі набрав 50 очок та посідає третє місце в Серії А. В свою чергу Аталанта з 45 очками розташовується на сьомому рядку в турнірній таблиці.
Аталанта — Наполі 2:1
Голи: Пашалич, 61 Самарджич, 81 - Беукема, 18
Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні (Джимсіті, 69), Гін, Колашинац (Аханор, 84) — Белланова (Бернасконі, 57), де Рон, Пашалич, Дзаппакоста — Сулемана (Самарджич, 46), Залевські — Крстович (Скамакка, 57)
Наполі: Мілінкович-Савич, Беукема, Жезус (Олівера, 70), Буонджорно — Маццоккі (Політано, 63), Лоботка, Ельмас, Гутьєррес (Спінаццола, 63) — Сантос (Лукаку, 85), Вергара (Джоване, 70) — Гойлунн
Попередження: Залевські — Жезус