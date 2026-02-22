Італія

Перша перемога Палладіно над командами Конте.

Аталанта в рамках 26-го туру італійської Серії А на Гевісс Стедіум приймала чинного чемпіона Італії Наполі.

Рахунок у матчі відкрив захисник гостей Сем Бекема на 18-й хвилині. У другому таймі на 61-й хвилині півзахисник Аталанти Маріо Пашалич зрівняв рахунок, а вже ближче до завершення гри Лазар Самарджич приніс вольову перемогу господарям.

На даний момент Наполі набрав 50 очок та посідає третє місце в Серії А. В свою чергу Аталанта з 45 очками розташовується на сьомому рядку в турнірній таблиці.