Інше

Тренер збірної Бразилії обирає підготовку команди без суперзірки Сантоса.

Карло Анчелотті прийняв рішення не викликати 34-річного Неймара до складу збірної Бразилії на товариські поєдинки проти Франції та Хорватії, які відбудуться в березні. Як повідомляє ESPN, головний тренер національної команди зосереджений на фізичній готовності гравців і планує поступове повернення нападника після його тривалої травми.

Неймар, який виступає за Сантос, пропустив значну частину сезону через пошкодження коліна. Анчелотті вирішив не включати його до складу на березневі матчі в Бостоні та Орландо, надаючи пріоритет оцінці стану інших гравців на ключових позиціях, зокрема крайніх захисників та нападників.

Раніше очікувалося, що Неймар поступово повернеться до гри у лютому, але італійський наставник вважає, що для товариських матчів його присутність не є критичною. Остаточне рішення щодо участі Неймара у Чемпіонаті світу-2026 планується ухвалити у травні, після оцінки фізичної та технічної готовності зірки.