Іспанія

Іспанський хвбек активно працює в загальній групі після операції на коліні.

Центральний півзахисник Барселони Гаві продовжує впевнено просуватися у відновленні після операції на коліні та вже тренується разом із основною групою. Про це повідомляє Diario SPORT.

За інформацією джерела, іспанець минулого тижня повернувся до колективних занять і відтоді виконує більшість вправ без обмежень. У тренерському штабі на чолі з Гансі Фліком задоволені динамікою відновлення, однак дотримуються обережної стратегії, щоб уникнути рецидиву.

Гаві отримав травму наприкінці серпня, а у вересні переніс артроскопію після того, як консервативне лікування не дало очікуваного результату. Відтоді він працював за індивідуальною програмою, поступово нарощуючи навантаження.

У Барселоні не поспішають із поверненням хавбека на поле, беручи до уваги його попередні проблеми з коліном. Клуб застосовує схожий підхід, як і у випадку з Марком Берналем раніше цього сезону, роблячи ставку на повноцінне та безпечне відновлення.

Очікується, що вже за 2-3 тижні Гаві може отримати повний медичний дозвіл на участь у матчах. Після цього стане можливим його поступове повернення до офіційних поєдинків.