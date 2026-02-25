Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Президент ФІФА висловив повну підтримку мексиканській владі та підтвердив, що всі заплановані поєдинки, включаючи березневі стикові матчі та ігри за участю збірних, відбудуться за розкладом.

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно розвіяв чутки щодо можливого екстреного перенесення матчів чемпіонату світу 2026 року з Мексики через нещодавню хвилю насильства.

Незважаючи на занепокоєння громадськості та ЗМІ, головний футбольний орган світу не планує вносити жодних змін до розкладу турніру. Інфантіно підкреслив, що ФІФА постійно підтримує зв'язок із федеральним урядом Мексики та особисто з президенткою країни Клаудією Шейнбаум.

Наразі ми аналізуємо та стежимо за ситуацією в Мексиці.Від самого початку я хочу висловити нашу повну довіру до Мексики, до президентки Клаудії Шейнбаум та до влади. Ми переконані, що все пройде найкращим чином", — зазначив очільник ФІФА.

Заява Інфантіно прозвучала на важливому етапі логістичного планування. Вже наступного місяця Мексика має прийняти міжконтинентальні стикові матчі (плей-оф) чемпіонату світу, а також провести урочисте відкриття реконструйованих арен, зокрема легендарного стадіону Ацтека.

"Через місяць у нас заплановані матчі плей-оф чемпіонату світу в Мексиці, і стадіон також буде відкрито. Мексика — чудова футбольна країна, і, як у кожній державі світу, там іноді виникають певні ситуації. Але Мундіаль стане неймовірним святом," — додав Інфантіно.

Зі свого боку президентка Мексики Клаудія Шейнбаум публічно пообіцяла надати максимальні гарантії безпеки всім уболівальникам, які відвідають турнір та підготовчі товариські матчі (зокрема очікувану гру проти Португалії).

Відповідаючи на запитання про заходи безпеки, вона заявила:

"Ми надамо всі гарантії. Кожну з них. Для фанатів немає жодного ризику, абсолютно жодного", — наголосила Клаудія.

Мексика, яка прийматиме ЧС-2026 спільно зі США та Канадою (турнір стартує 11 червня 2026 року), залишається центральною частиною планів ФІФА, і наразі сценарій із залученням резервних американських стадіонів офіційно відкинуто.