Каталонський гранд націлився на форварда Манчестер Сіті Мармуша

Каталонський гранд визначив головні трансферні пріоритети на літо. Оскільки трансфер Альвареса з Атлетіко виглядає фінансово непідйомним, головний тренер Гансі Флік звернув увагу на єгипетського нападника.

Барселона активно готується до літнього трансферного вікна. Спортивний директор Деку та головний тренер Гансі Флік вже дійшли згоди щодо позицій, які потребують підсилення. За інформацією видання Sport, головним стратегічним пріоритетом для блаугранас є придбання висококласного центрального нападника.

Ідеальним кандидатом для керівництва на Камп Ноу вважається Хуліан Альварес. Проте реалізація угоди з мадридським Атлетіко перетворюється на справжній логістичний та фінансовий кошмар. Хоча мадридці публічно заявляють, що аргентинець не продається, у кулуарах натякають, що готові розглянути пропозиції від 150 мільйонів євро.

Барселона, яка продовжує дотримуватися суворої фінансової дисципліни, не збирається платити таку астрономічну суму. Єдиним шансом залишається особисте втручання самого Альвареса та його прямий запит на трансфер, але наразі такий сценарій виглядає малоймовірним.

З огляду на труднощі з Альваресом, Барселона почала шукати якісні альтернативи. Головним кандидатом став форвард Манчестер Сіті Омар Мармуш. Єгипетський футболіст привернув увагу технічного відділу каталонців, який вважає, що його навички ідеально впишуться у високоінтенсивну тактичну систему Гансі Фліка.

Мармуш міг опинитися в Іспанії ще в січні 2025 року як наступник Роберта Левандовського, але тоді він обрав перехід до команди Пепа Гвардіоли. Однак його кар'єра на Етіхаді пішла за знайомим сценарієм: через феноменальну форму Ерлінга Голанда єгиптянин майже не отримує ігрового часу.

Цього сезону він провів лише 15 матчів в АПЛ (з них тільки 5 — у стартовому складі) та забив 1 гол. Враховуючи дефіцит ігрової практики, Мармуш серйозно розглядає можливість зміни клубної прописки влітку.

Очікується, що його трансферна вартість буде навіть нижчою за ту, яку Сіті заплатив рік тому, що робить цей перехід фінансово привабливим для Барси. Гансі Флік чудово пам'ятає виступи єгиптянина в Бундеслізі за франкфуртський Айнтрахт і високо цінує його універсальність, техніку та рухливість.

Мармуш не є класичною статичною дев'яткою і може зіграти на будь-якій позиції в атаці. Наразі Барселона продовжує уважно стежити за ситуацією навколо гравця і готова розпочати активні дії, якщо трансфер Альвареса остаточно зірветься.