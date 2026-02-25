Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють мадридський Реал та лісабонська Бенфіка.
Анатолій Трубін, Getty Images
25 лютого 2026, 21:16
Мадридський Реал та лісабонська Бенфіка зіграють матч-відповідь попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА на Сантьяго Бернабеу.
Реал Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд, Рюдігер, Асенсіо, Каррерас — Вальверде, Чуамені, Камавінга — Гюлер, Г. Гарсія, Вінісіус.
Запасні: Лунін, Ф. Гонсалес, Карвахаль, Алаба, Ф. Гарсія, Діас, Менді, Сестеро, Мастантуоно, Анхель, Паласіос, Пітарч.
Запасні: Соареш, Феррейра, А. Сілва, Барренечеа, Бах, Іванович, Судаков, Лукебакіо, Л. Кабрал, М. Сілва, Нету, А. Кабрал.
Бенфіка: Трубін — Дедич, Араужу, Отаменді, Даль — Ріос, Баррейру — Еурснес, Р. Сілва, Шельдеруп — Павлідіс.
Гра Реал Мадрид — Бенфіка почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.