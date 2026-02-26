Ліга чемпіонів

Форвард Атлетіко виграв голосування після хет-трику у ворота Брюгге.

УЄФА оголосила результати голосування за найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів за підсумками матчів-відповідей стикового раунду.

Переможцем став нападник Атлетіко Александер Серлот. Норвежець оформив хет-трик у поєдинку проти Брюгге, який завершився перемогою мадридців з рахунком 4:1, та допоміг своїй команді пробитися до 1/8 фіналу турніру.

Друге місце у голосуванні на офіційному сайті УЄФА посів Єнс Петтер Хауге з Буде/Глімт. Третю позицію зайняв півзахисник Реала Орельєн Чуамені, а четвертим став форвард Галатасарая Віктор Осімхен.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п’ятницю, 27 лютого.