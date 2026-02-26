Ліга чемпіонів

Нігерієць побоюється "червоних".

Нападник стамбульського Галатасарая Віктор Осімген висловився про жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Його слова наводить CBS.

«Чесно кажучи, зустріч із Ліверпулем зараз буде свого роду помстою (у груповому раунді Галатасарай переміг «червоних» 1:0 – прим.). Я хотів би уникнути зустрічі з ними. Якщо ми зіграємо з Ліверпулем знову, то буде непросто.

Але це Ліга чемпіонів, просто не буває з жодною командою, тим паче ми бачимо, як виступає Буде-Глімт у цьому турнірі.

Якщо ви хочете перемогти у Лізі чемпіонів, то маєте грати проти сильних суперників і заявити про себе.

Ми зустрічалися з Ліверпулем, але на Енфілді ще не грали. Якщо ми зустрінемося з ними, це буде чудова гра», – сказав Віктор Осімген.

Крім Ліверпуля «орлам» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів може дістатися лондонський Тоттенгем.