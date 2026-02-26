Нігерієць побоюється "червоних".
Віктор Осімген, Getty Images
26 лютого 2026, 15:42
Нападник стамбульського Галатасарая Віктор Осімген висловився про жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Його слова наводить CBS.
«Чесно кажучи, зустріч із Ліверпулем зараз буде свого роду помстою (у груповому раунді Галатасарай переміг «червоних» 1:0 – прим.). Я хотів би уникнути зустрічі з ними. Якщо ми зіграємо з Ліверпулем знову, то буде непросто.
Але це Ліга чемпіонів, просто не буває з жодною командою, тим паче ми бачимо, як виступає Буде-Глімт у цьому турнірі.
Якщо ви хочете перемогти у Лізі чемпіонів, то маєте грати проти сильних суперників і заявити про себе.
Ми зустрічалися з Ліверпулем, але на Енфілді ще не грали. Якщо ми зустрінемося з ними, це буде чудова гра», – сказав Віктор Осімген.
Крім Ліверпуля «орлам» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів може дістатися лондонський Тоттенгем.