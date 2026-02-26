Іспанія

Сота гра турка за мадридців активувала бонус у його трансферному контракті.

Півзахисник Реала Арда Гюлер провів свій 100-й поєдинок у складі мадридського клубу. Ювілей припав на матч-відповідь плей-оф Ліги чемпіонів проти Бенфіки, який вершкові виграли з рахунком 2:1.

Як повідомляють іспанські ЗМІ, ця подія принесла фінансову вигоду його колишньому клубу. Відповідно до умов трансферної угоди, після досягнення позначки у 100 матчів Реал зобов’язаний виплатити Фенербахче бонус у розмірі двох мільйонів євро.

Більше того, контракт передбачає додаткову виплату в такому ж розмірі, якщо турецький хавбек проведе ще 25 матчів у футболці мадридського гранда.

Гюлер приєднався до Реала влітку 2023 року. У поточному сезоні він взяв участь у 39 зустрічах у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та 12 результативними передачами.