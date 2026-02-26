Нігерієць запамʼятав часи роботи зі Спаллетті.
Віктор Осімген, Getty Images
26 лютого 2026, 16:53
Нападник стамбульського Галатасарая Віктор Осімген розповів, чому не святкував забитий гол у ворота туринського Ювентуса (2:3) у вчорашньому матчі Ліги чемпіонів.
«Мені це не потрібне. Вважаю важливим проявити повагу до людини, яку я дуже ціную і яка відіграла важливу роль у моїй кар'єрі. Я, звичайно, говорю про Спаллетті», – сказав Осімген.
Віктор Осімген грав під керівництвом Лучано Спаллетті у Наполі, де став чемпіоном Італії у сезоні-2022/23.