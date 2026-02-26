Ліга чемпіонів

Нігерієць запамʼятав часи роботи зі Спаллетті.

Нападник стамбульського Галатасарая Віктор Осімген розповів, чому не святкував забитий гол у ворота туринського Ювентуса (2:3) у вчорашньому матчі Ліги чемпіонів.

«Мені це не потрібне. Вважаю важливим проявити повагу до людини, яку я дуже ціную і яка відіграла важливу роль у моїй кар'єрі. Я, звичайно, говорю про Спаллетті», – сказав Осімген.

Віктор Осімген грав під керівництвом Лучано Спаллетті у Наполі, де став чемпіоном Італії у сезоні-2022/23.