Іспанія

Передвиборча кампанія набирає обертів.

Кандидат в президенти Барселони Віктор Фонт в черговий раз розкритикував головного суперника на виборах Жоана Лапорту. Його слова наводить Marca.

«Тисячі сосьос скаржаться, що не зможуть проголосувати, і ми не розуміємо, чому не дозволено голосування поштою чи онлайн-голосування, як на референдумі в Іспанії 2021 року, тим більше, що збори вже проводяться таким чином. Лапорта хоче, щоб «Барса» щодо цього була схожа на Реал, проводячи вибори в середині сезону, щоб спробувати зберегти їх у таємниці і не пояснюючи причини відсутності можливості голосувати поштою та онлайн. Він віддає перевагу моделі «Мадрида», без виборів і без участі.

Лапорта живе в паралельній реальності, і я закликаю членів клубу, які мають право голосувати, зробити це від імені тих, хто не зможе бути присутнім, щоб «Барса» не вислизнула з наших рук. Колишній президент перейшов від роздачі порожніх обіцянок та барбекю, якого так і не було, до нарізки шинки та приготування макаронів, при цьому не внісши жодних пропозицій та скасувавши дебати. І якщо він не виконав своїх обіцянок тоді, то так буде й зараз.

Голосування електронною поштою та онлайн виключені, щоб максимально знизити кількість учасників, і ми просимо про це не тому, що це може піти на користь нам, а на користь «Барси». Чи слід нам подати скаргу? Ми не повинні ініціювати такі процеси, але ми знаємо, що є незадоволена більшість сосьос, яка хоче, щоб все було зроблено інакше», – сказав Фонт.

Вибори президента Барселони заплановані на 15 березня.