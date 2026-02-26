Ліга чемпіонів

Наставник парижан визнав, що команді довелося понервувати, попри контроль гри.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке підбив підсумки двоматчевої дуелі з Монако в Лізі чемпіонів. Після перемоги 3:2 у першій зустрічі парижани зіграли внічию 2:2 у матчі-відповіді та забезпечили собі підсумковий успіх.

Іспанський фахівець зізнався, що не задоволений тим, як складно його команді довелося виборювати результат.

"Мені не подобається, коли на такому рівні доводиться так страждати, мені це не до душі, але це футбол. У нас був неймовірно щільний календар. Монако — справді сильна команда, хороша команда, і це потрібно прийняти.

У першому таймі нам не вистачало точності. Ми контролювали весь матч, забили два м'ячі, це був ідеальний результат, але в останньому епізоді пропустили гол і стало небезпечно. Тим не менш, ми задоволені", — сказав тренер.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться у п'ятницю, 27 лютого, а поєдинки цієї стадії пройдуть 10-11 та 17-18 березня.