Ліга чемпіонів

Наставник дортмундців визнав перевагу Аталанти та назвав ключову проблему команди.

Головний тренер дортмундської Боруссії Ніко Ковач висловився після поразки від Аталанти у матчі-відповіді Ліги чемпіонів. Німецький клуб поступився з рахунком 1:4 і завершив виступи в турнірі, програвши за сумою двох поєдинків 3:4.

Фахівець віддав належне супернику та підкреслив, що італійці продемонстрували той самий рівень інтенсивності, який раніше показала його команда.

"Насамперед, вітаю Аталанту. Вони зіграли так само, як ми в першому матчі. На жаль, ми не змогли показати свій футбол, якщо не брати до уваги забитого голу.

Це була дуже важка гра, в якій ми припустилися забагато помилок, а в Лізі чемпіонів за такі прорахунки доводиться платити", — сказав Ковач.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аталанта — Боруссія Дортмунд у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.