Півзахисник Барселони зазнав травми підколінного сухожилля на тренуванні.
Френкі де Йонг, Getty Images
26 лютого 2026, 17:41
Барселона зазнала кадрової втрати — центральний півзахисник Френкі де Йонг отримав ушкодження під час тренувального заняття.
За інформацією іспанських ЗМІ, у нідерландця діагностовано травму м’яза підколінного сухожилля. Очікується, що футболіст пропустить щонайменше чотири тижні, що може вплинути на плани команди у вирішальній частині сезону.
У нинішній кампанії де Йонг провів 31 матч у всіх турнірах, відзначившись одним голом та сімома результативними передачами.
Раніше стало відомо, що Гаві близький до повернення та може отримати дозвіл на гру за 2-3 тижні.