Іспанія

Півзахисник Барселони зазнав травми підколінного сухожилля на тренуванні.

Барселона зазнала кадрової втрати — центральний півзахисник Френкі де Йонг отримав ушкодження під час тренувального заняття.

За інформацією іспанських ЗМІ, у нідерландця діагностовано травму м’яза підколінного сухожилля. Очікується, що футболіст пропустить щонайменше чотири тижні, що може вплинути на плани команди у вирішальній частині сезону.

У нинішній кампанії де Йонг провів 31 матч у всіх турнірах, відзначившись одним голом та сімома результативними передачами.

Раніше стало відомо, що Гаві близький до повернення та може отримати дозвіл на гру за 2-3 тижні.