Ліга чемпіонів

Нідерландець вважає, що рефері допустив серйозну помилку.

Колишній півзахисник Інтера та Мілана Кларенс Зеедорф розкритикував головного арбітра матчу Ювентус — Галатасарай за вилучення захисника «зебр» Ллойда Келлі.

«Навіть вилучення не вплинуло на хід гри, насправді воно навіть надало їм більше енергії. Якщо це й було несправедливо, Ювентус відреагував зразково.

Не думаю, що ми знову побачимо цього арбітра у Лізі чемпіонів наступного сезону. Не розумію звідки там знайшлася червона картка.

Ювентус мав шанс зробити рахунок 4:0. У футболі не завжди можна перемогти, але потрібно показувати результат та отримувати оплески вболівальників», – заявив Зеєдорф.

Головним арбітром матчу Ювентус — Галатасарай був португалець Жуан Пінейру.