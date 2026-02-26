Ліга чемпіонів

Хавбек Реала заявив, що у ситуації є речі важливіші за футбол.

Півзахисник Реала Орельєн Чуамені прокоментував рішення УЄФА тимчасово відсторонити форварда Бенфіки Джанлуку Престіанні від участі в матчі-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів. Португальський клуб поступився мадридцям з рахунком 1:2.

Француз підтримав позицію європейського футбольного союзу, наголосивши на важливості принципів поза межами гри.

"Думаю, є речі важливіші за цей матч, ніж футбол. Вінісіус зберігає впевненість і залишається зосередженим у тому, що треба робити.

Я вважаю, що вони ухвалили правильне рішення, не дозволивши цьому хлопцю зіграти у матчі. Як я вже казав, є речі важливіші за футбол, і це перемога для всіх нас", — зазначив Чуамені.

Нагадаємо, після одного з епізодів першого поєдинку Вінісіус Жуніор звернувся до арбітра Франсуа Летексьє, заявивши про расистську образу з боку суперника. За словами бразильця, Престіанні назвав його мавпою, прикривши рот футболкою під час розмови. Після розслідування УЄФА ухвалила рішення тимчасово усунути гравця Бенфіки.