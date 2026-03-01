Португалія

Наставник лісабонців заявив, що засуджує будь-яку дискримінацію, але наполягає на презумпції невинності.

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував ситуацію навколо Джанлуки Престіанні, якого було усунуто від матчу-відповіді проти Реала в Лізі чемпіонів через звинувачення у расистських висловлюваннях.

Під час першого матчу проти мадридців 17 лютого (0:1) вінгер Реала Вінісіус Жуніор повідомив арбітру Франсуа Летексьє, що форвард Бенфіки назвав його "мавпою", прикривши рот футболкою. Сам Престіанні заперечив расистський підтекст. Апеляцію португальського клубу на рішення УЄФА про дискваліфікацію було відхилено.

Моурінью підкреслив, що не ставатиме на чийсь бік до остаточних висновків.

"Я люблю Арбелоа і продовжуватиму любити його, але, думаю, я зайняв правильну позицію. Я говорив, що хочу зайняти позицію, не захищаючи один бік і не атакуючи інший. Я сказав, що не хочу одягати ні білу футболку Реала, ні червону футболку Бенфіки у ситуації, яка потенційно може бути серйозною. Тому я раджу вам ознайомитись із Загальною декларацією прав людини, і я засуджую будь-яку дискримінацію чи забобони".

Португальський фахівець наголосив, що у разі доведення провини наслідки будуть жорсткими.

"Я також заявляю, що якщо буде доведено, що мій гравець не дотримувався цих принципів, які поділяю і я, і Бенфіка, його кар'єра у тренера Моурінью і в клубі закінчиться".

Водночас тренер наполягає на необхідності дотримання принципу презумпції невинності.

"Я не вчений, але й не невіглас. Я виходжу з презумпції невинності і завжди маю на увазі "а що, якщо". На жаль, УЄФА, щоб відсторонити гравця, вважав за краще звернутися до статті 416328 і пішов шляхом виключення варіантів. Якщо гравець дійсно винен, я більше не дивитимуся на нього так, як раніше, і на цьому все. Але я мушу постійно запитувати себе: "А що, якщо?..", — сказав португалець.

Нагадаємо, Престіанні опублікував пост про Реал, а потім видалив його.