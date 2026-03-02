Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 1 березня 2026 року.

Манчестер Юнайтед у матчі 28 туру англійської Прем'єр-ліги на обіграв лондонський Крістал Пелес на власному полі (2:1).

Команда Майкла Карріка провела невдалий перший тайм, за підсумками якого поступалась за рахунком через швидкий пропущений м’яч.

Однак на початку другої половини колектив Олівера Гласнера раптово втратив контроль над грою й привіз собі вилучення на рівному місці та пенальті, після чого "Червоні дияволи" цю зустріч уже не відпустили.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Крістал Пелес у рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Манчестер Юнайтед — Крістал Пелес 2:1

Голи: Фернандеш, 57 (пен.), Шешко, 65 — Лакруа, 4

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Далот, Йоро, Магвайр (Гевен, 85), Шоу (Мазрауї, 24) — Каземіро, Мейну — Мбемо (Зіркзе, 85), Б. Фернандеш, Кунья — Шешко (Діалло, 75).

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Канво — Муньйос, Вортон (Г'юз, 68), Камада (Піно, 85), Мітчелл — Сарр, Странд Ларсен (Ріад, 58), Джонсон (Гессан, 58).

Попередження: Далот, Гевен — Камада, Гендерсон