Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 1 березня 2026 року.
Манчестер Юнайтед — Крістал Пелес, Getty Images
02 березня 2026, 08:20
Манчестер Юнайтед у матчі 28 туру англійської Прем'єр-ліги на обіграв лондонський Крістал Пелес на власному полі (2:1).
Команда Майкла Карріка провела невдалий перший тайм, за підсумками якого поступалась за рахунком через швидкий пропущений м’яч.
Однак на початку другої половини колектив Олівера Гласнера раптово втратив контроль над грою й привіз собі вилучення на рівному місці та пенальті, після чого "Червоні дияволи" цю зустріч уже не відпустили.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Крістал Пелес у рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:
Манчестер Юнайтед — Крістал Пелес 2:1
Голи: Фернандеш, 57 (пен.), Шешко, 65 — Лакруа, 4
Манчестер Юнайтед: Ламменс — Далот, Йоро, Магвайр (Гевен, 85), Шоу (Мазрауї, 24) — Каземіро, Мейну — Мбемо (Зіркзе, 85), Б. Фернандеш, Кунья — Шешко (Діалло, 75).
Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Канво — Муньйос, Вортон (Г'юз, 68), Камада (Піно, 85), Мітчелл — Сарр, Странд Ларсен (Ріад, 58), Джонсон (Гессан, 58).
Попередження: Далот, Гевен — Камада, Гендерсон
На 56-й хвилині був вилучений Максанс Лакруа (Крістал Пелес) (грубий фол).