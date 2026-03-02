Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 1 березня 2026 року.

Лондонський Арсенал у матчі 28 туру англійської Прем'єр-ліги на обіграв Челсі на власному полі в дербі (2:1).

Команда Мікеля Артети використала фірмовий стандарт посеред першого тайму для відкриття рахунку.

Але й підопічні Ліама Россеньйора теж використали стандарт, що рахунок зрівняти наприкінці першого тайму.

Після цього посеред другої половини гри "каноніри" використали ще один кутовий, щоб знову вийти вперед, і от на це вже "сині" відповісти не змогли. Хоча моментів створили вдосталь.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Челсі у рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Арсенал — Челсі 2:1

Голи: Саліба, 21, Тімбер, 66 — Інкап'є, 45+2 (авт.)

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Інкап’є — Субіменді, Райс (Нергор, 76) — Сака, Езе, Троссар (Мартінеллі, 56) — Йокерес (Гаверц, 76).

Челсі: Санчес — Джеймс, Сарр (Адарабіойо, 90), Чалоба, Гато (Гюсто, 75) — Кайседо, Сантос (Лавія, 75) — Палмер (Гарначо, 86), Е. Фернандес (Делап, 85), Нету — Жуан Педро.

Попередження: Габріел — Палмер, Нету, Е. Фернандес