Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 1 березня 2026 року.
Арсенал — Челсі, Getty Images
02 березня 2026, 08:00
Лондонський Арсенал у матчі 28 туру англійської Прем'єр-ліги на обіграв Челсі на власному полі в дербі (2:1).
Команда Мікеля Артети використала фірмовий стандарт посеред першого тайму для відкриття рахунку.
Але й підопічні Ліама Россеньйора теж використали стандарт, що рахунок зрівняти наприкінці першого тайму.
Після цього посеред другої половини гри "каноніри" використали ще один кутовий, щоб знову вийти вперед, і от на це вже "сині" відповісти не змогли. Хоча моментів створили вдосталь.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Челсі у рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:
Арсенал — Челсі 2:1
Голи: Саліба, 21, Тімбер, 66 — Інкап'є, 45+2 (авт.)
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Інкап’є — Субіменді, Райс (Нергор, 76) — Сака, Езе, Троссар (Мартінеллі, 56) — Йокерес (Гаверц, 76).
Челсі: Санчес — Джеймс, Сарр (Адарабіойо, 90), Чалоба, Гато (Гюсто, 75) — Кайседо, Сантос (Лавія, 75) — Палмер (Гарначо, 86), Е. Фернандес (Делап, 85), Нету — Жуан Педро.
Попередження: Габріел — Палмер, Нету, Е. Фернандес
На 70-й хвилині був вилучений Педру Нету (Челсі) (друге попередження).