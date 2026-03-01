Англія

Фулхем здолав шпор у лондонському дербі, а чайки мінімально переграли Ноттінгем Форест

У Лондоні відбулось дербі Фулгема та Тоттенгема.

Фулгем швидко захопив ініціативу та відкрив рахунок завдяки точному удару Гаррі Вілсона. Господарі не зупинилися на цьому і в середині першого тайму подвоїли перевагу — Алекс Івобі після передачі Вілсона технічно пробив у дальній кут.

Тоттенхем, який переживає непростий період, намагався врятувати гру. Рішарлісон скоротив відставання та повернув інтригу, однак на більше гостей не вистачило.

Поразка 1:2 стала для шпор третьою поспіль. Команда опустилася на 16-те місце в турнірній таблиці, а відрив від зони вильоту складає лише чотири очки.

Фулгем - Тоттенгем 2:1

Голи: Вілсон, 7, Івобі, 34 - Рішарлісон, 66

Фулгем: Лено — Тете, Діоп, Бессі, Сессеньйон — Берге, Івобі (Куенка, 90) — Вілсон (Чуквуезе, 72), Сміт-Роу (Керні, 72), Бобб (Кінг, 73) — Хіменес (Муніз, 73)

Тоттенгем: Вікаріо — Палінья, Дрегушін (Дансо, 90), ван де Вен — Порро, Галлагер (Матар Сарр, 58), Біссума (Віктор де Соуза Менезеш, 80), Грей — Коло Муані (Тель, 58), Соланке, Сімонс (Рішарлісон, 58)

Попередження: Діоп, Бессі, Керні — де Вен, Рішарлісон, Порро

У ще одному матчі туру Брайтон і Ноттінгем Форест видали результативний початок зустрічі. Дієго Гомес вивів чайок уперед, але невдовзі Морган Гіббс-Вайт відновив рівновагу ефектним ударом. Втім, досвідчений Денні Велбек швидко знову забезпечив перевагу господарям.

Рахунок 2:1 зберігся до фінального свистка. Брайтон набрав 37 очок і піднявся одразу на 11-ту позицію в турнірній таблиці АПЛ.

Брайтон - Ноттінгем Форест 2:1

Голи: Гомес, 6, Велбек, 15 - Гіббс-Вайт, 13

Брайтон: Вербрюгген — Віффер (Велтман, 71), ван Геке, Данк, Кадіоглу — Гіншелвуд, Мілнер (Балеба, 86), Гросс — Гомес (Марч, 86), Велбек, Мітома (Де Кейпер, 90)

Ноттінгем Форест: Селс — Айна (Ндоє, 82), Міленкович, Мурільйо, Вільямс (Кунья, 56) — Сангаре, Андерсон — Гатчінсон (Нетц, 56), Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої (Баква, 74) — Жезус (Авонії, 82)

Попередження: Віффер, Мітома, Данк — Андерсон